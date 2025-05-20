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В Приморье передано в суд дело о многомиллионных хищениях из бюджета

В Приморье передано в суд дело о хищении из бюджета почти 250 млн рублей
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Прокуратура Приморского края

Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего и.о. директора краевого учреждения «Управление капитального строительства Приморского края» Александра Кижапкина по делу о многомиллионных хищениях. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, Кижапкин заключил три дополнительных соглашения к государственному контракту на строительство катка, а также на строительство защитных сооружений от наводнений. Объекты не были построены в срок.

Общая сумма хищений составила 247 миллионов рублей.

Недавно в Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Челябинской области» Александра Гайде, который возглавлял отдел городского ГАИ. Они также задержали учредителя строительной компании «Капиталстрой» Ромика Варданяна. Сообщалось, что последний передал Гайде взятку на сумму, превышающую миллион рублей.

Ранее в Курской области задержали двух чиновников по подозрению в коррупции.

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