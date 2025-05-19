В Кемерово пенсионер отдал мошенникам 9 млн рублей и едва не продал квартиру

Кемеровский пенсионер поверил в легенду мошенников об иностранных переводах, отдал аферистам все накопления и едва не выставил на продажу квартиру. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 67-летним пенсионером в конце апреля. Звонивший представился сотрудником силовых структур и сообщил мужчине, что от его имени зафиксирован крупный перевод средств за границу.

Мошенники угрожали пожилому человеку возбуждением уголовного дела, чтобы избежать преследования, кемеровчанину порекомендовали перевести все накопления на «специальный счет». Аферисты запретили своей жертве рассказывать кому-либо о происходящем. Пожилой мужчина обналичил сбережения и через разные банкоматы совершил 18 переводов на общую сумму 9 млн рублей.

Спустя несколько дней после этого «следователь» сообщил о том, что на портале госуслуг от имени пенсионера оформлена доверенность на неизвестного гражданина, и тот может распоряжаться его имуществом. Чтобы предотвратить и это, злоумышленник рекомендовал продать квартиру, а деньги также временно поместить на «безопасный» счет. Пенсионер подал объявление в агентство недвижимости о продаже квартиры, однако совершить сделку не успел, поскольку понял, что все это время его обманывали мошенники. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге доцент вуза «спасала» накопления и лишилась 8 млн рублей.