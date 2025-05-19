Девушка по указке мошенников попыталась ограбить заправку в Красноярском крае

В Красноярском крае девушка набрала кредитов и попыталась ограбить заправку под влиянием мошенников, сообщили в полиции региона.

Недавно с жительницей города Назарово связались аферисты. Следуя их указаниям, 22-летняя девушка получила займы в микрофинансовых организациях на сумму 21 тыс. рублей и перевела эти деньги на счет мошенников.

Далее горожанка, находившаяся под психологическим давлением злоумышленников, пришла на автозаправку. Там она стала угрожать сотрудникам предметом, похожим на взрывное устройство, но была задержана сотрудниками Росгвардии, не сумев похитить наличные из кассы.

Предмет, который изъяли у девушки при задержании, как выяснилось, оказался муляжом и не представлял угрозы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж группой лиц по предварительному сговору».

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