На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девушка по указке мошенников попыталась ограбить заправку в Красноярском крае

Девушка с муляжом взрывчатки пыталась совершить ограбление под Красноярском

В Красноярском крае девушка набрала кредитов и попыталась ограбить заправку под влиянием мошенников, сообщили в полиции региона.

Недавно с жительницей города Назарово связались аферисты. Следуя их указаниям, 22-летняя девушка получила займы в микрофинансовых организациях на сумму 21 тыс. рублей и перевела эти деньги на счет мошенников.

Далее горожанка, находившаяся под психологическим давлением злоумышленников, пришла на автозаправку. Там она стала угрожать сотрудникам предметом, похожим на взрывное устройство, но была задержана сотрудниками Росгвардии, не сумев похитить наличные из кассы.

Предмет, который изъяли у девушки при задержании, как выяснилось, оказался муляжом и не представлял угрозы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж группой лиц по предварительному сговору».

Ранее российскую пенсионерку лишили сбережений и заставили инсценировать похищение внучки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами