На Камчатке произошел повторный выброс пепла на вулкане Шивелуч

РАН: второй за день выброс пепла произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке

Вулкан Шивелуч на востоке Камчатки в субботу, 17 мая, выбросил второй столб пепла высотой около семи километров над уровнем моря. Об этом говорится на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

«Шлейф распространяется в северо-северо-западном направлении», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что в случае сохранения ветра есть вероятность падения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского и Тигильского округов, а также Елизовского и Карагинского районов.

10 мая на Камчатке произошло очередное извержение одного из самых активных вулканов полуострова — Карымского. Специалисты сообщили, что из кратера вулкана поднялся мощный столб пепла высотой до 3,5 км.

Образовавшийся пепловый шлейф растянулся в юго-восточном направлении, уйдя в сторону Тихого океана. Угрозы для населенных пунктов нет — на его пути нет жилых территорий.

В конце апреля сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка.

Ранее стало известно, что подводный вулкан готовится к извержению у побережья США.