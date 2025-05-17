На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке произошел повторный выброс пепла на вулкане Шивелуч

РАН: второй за день выброс пепла произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке
close
Александр Пирагис/РИА Новости

Вулкан Шивелуч на востоке Камчатки в субботу, 17 мая, выбросил второй столб пепла высотой около семи километров над уровнем моря. Об этом говорится на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

«Шлейф распространяется в северо-северо-западном направлении», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что в случае сохранения ветра есть вероятность падения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского и Тигильского округов, а также Елизовского и Карагинского районов.

10 мая на Камчатке произошло очередное извержение одного из самых активных вулканов полуострова — Карымского. Специалисты сообщили, что из кратера вулкана поднялся мощный столб пепла высотой до 3,5 км.

Образовавшийся пепловый шлейф растянулся в юго-восточном направлении, уйдя в сторону Тихого океана. Угрозы для населенных пунктов нет — на его пути нет жилых территорий.

В конце апреля сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка.

Ранее стало известно, что подводный вулкан готовится к извержению у побережья США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами