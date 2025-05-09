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Подводный вулкан готовится к извержению у побережья США

CNN: подводный вулкан Аксиал готовится к извержению у побережья США
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Uwe Anspach/Global Look Press

Крупный подводный вулкан Аксиал, расположенный в 480 км к западу от побережья американского штата Орегон, готовится к извержению. Об этом сообщает CNN.

Аксиал находится на глубине на глубине 1410 метров, где две массивные тектонические плиты (Тихоокеанская и плита Хуан-де-Фука) постоянно расходятся, вызывая постоянное увеличение давления под поверхностью планеты, говорится в публикации.

Частота землетрясений здесь в последнее время резко возросла, поскольку вулкан «раздувается» все большим количеством магмы, что является признаком возможного извержения, отметили исследователи.

«В настоящее время происходит несколько сотен землетрясений в день», — уточнил морской геофизик и профессор Школы океанографии Вашингтонского университета Уильям Уилкок.

Извержение может произойти в этом году или в начале 2026-го. Люди на суше, вероятно, вообще его не заметят, добавили эксперты.

За последние 30 лет вулкан Аксиал извергался трижды: в 1998, 2011 и 2015 годах.

21 апреля сообщалось, что на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Он имеет правильный конус с кратером диаметром около 700 метров. На склонах вулкана расположены 80 побочных кратеров. Ключевская сопка находится в 30 км от поселка Ключи, где проживают 4,5 тыс. человек.

Ранее Безымянный вулкан на Камчатке начал извергать пепел и лаву.

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