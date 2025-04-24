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«Радиостанция Судного дня» передала девять новых сообщений

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала девять новых сообщений за день
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Shutterstock

Зафиксированы девять новых, нерасшифрованных сообщений на радиостанции УВБ-76 («Радиостанция Судного дня»). Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщения транслировались в четверг, 24 апреля, с 13:04 до 17:21 по московскому времени.

В первом сообщении (13:04) прозвучало послание «Двинский», во втором (13:17) — «Целостат», «Биржевик», в третьем (14:07) — «Швеллер», в четвертом (14:46) — «Верхожом», в пятом (14:56) — «Стечение», в шестом (15:23) — «Пукосмак», «Лорошток», «Зубролиф», в седьмом (15:42) — «Наложенье», в восьмом (17:01) — «Бродолай», в девятом (17:21) — «Шпикомопс».

10 марта УВБ-76, также известная как «Жужжалка», передала странный сигнал. Послание состояло из чисел и имен.

«Николай, Женя, Татьяна, Иван... Николай, Женя, Татьяна, Иван», — монотонно произнес голос, после чего назвал комбинацию чисел.

УВБ-76 известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

Ранее «Радиостанция Судного дня» транслировала Shaman и «Лебединое озеро».

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