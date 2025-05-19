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Российский кинорежиссер сравнил ситуацию в стране с 1941 годом

Режиссер Максим Фадеев сообщил, что ситуация в России хуже, чем в 1941 году
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Станислав Красильников/РИА Новости

В настоящее время ситуация в России хуже, чем в 1941 году, поскольку общество не осознает масштаб угроз. Об этом заявил кинорежиссер и продюсер Максим Фадеев, пишет издание News.ru.

«Ситуация хуже, чем в 41-м году. В обществе в 41-м году знали: кто противник, что нужно делать и какой образ победы. А сейчас мы часто не задумываемся о том, что страна находится в таком тяжелом положении», — отметил он.

Фадеев обратил внимание на то, что боевые действия в зоне спецоперации составляют лишь 5–7% всей войны, ведущейся против России. По его словам, основная цель противников состоит в деморализации молодежи и детей, а также разрушении национальной идентичности.

9 мая президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью телеканалу RT заявил, что страны Евросоюза и коллективного Запада «ведут войну» с Россией при помощи Украины. Около 35 стран объединились и воюют с РФ, подчеркнул он.

Ранее Медведев заявил о прокси-войне Запада против России.

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