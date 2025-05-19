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В Ростовской области ввели режим ЧС из-за состояния посевов

Власти Ростовской области ввели режим ЧС из-за весенних заморозков
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за состояния посевов после весенних заморозков.

По словам Слюсаря, неблагоприятные погодные условия затронули большинство сельскохозяйственных районов региона, оказав значительное влияние на посевы.

«Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС. Это позволит нашим аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери», — написал врио губернатора.

Слюсарь также поручил региональному Минсельхозу собрать необходимые документы, чтобы определить площадь, которая пострадала от заморозков, и оценить размер нанесенного аграриям ущерба.

16 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев также ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера в агропромышленном комплексе.

До этого министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявляла, что плохие погодные условия, которые наблюдались в мае, не оказали сильного влияния на урожай в России, в настоящее время все пострадавшие посевы пересеяны. При этом Лут отметила, что черноземные регионы пострадали от непогоды, однако в настоящее время также все удалось пересеять, свободных от посевов площадей не осталось.

Ранее россиян предупредили о подорожании черешни и других ягод из-за весенних морозов.

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