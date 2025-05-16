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Россиян предупредили о подорожании черешни и других ягод из-за весенних морозов

Доцент Ильяшенко: черешня в начале лета может стоить 500–700 рублей за килограмм
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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко предупредила, что летом 2025 года черешня и другие ягоды могут заметно подорожать из-за холодной весны. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Она пояснила, что весенние заморозки в южных регионах серьезно повредили будущий урожай. По ее словам, в конце апреля и начале мая в Ставрополье, Краснодарском крае и Ростовской области непогода уничтожила цветы и завязи многих плодовых культур, особенно ранних сортов. Некоторые фермерские хозяйства уже заявили, что могут потерять более половины урожая. Это означает, что ягод на прилавках будет меньше, а цены — выше.

Ильяшенко отметила, что часть урожая, возможно, все же удастся сохранить, но плодов будет меньше, а сбор сместится на более поздние сроки. В результате период высоких цен может растянуться на весь сезон, ведь летом традиционно спрос на ягоды возрастает.

Импорт из других стран — таких как Турция, Узбекистан, Азербайджан, Сербия и Иран — частично поможет сгладить дефицит, но полностью покрыть потери не сможет. К тому же, как уточнила эксперт, ввезенная продукция будет стоить дороже из-за логистики и пошлин — сейчас базовая ставка составляет 5% от стоимости. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство может временно снизить или отменить пошлины, но это потребует времени.

По оценке Ильяшенко, самые высокие цены ожидаются в июне — килограмм черешни может стоить от 500 до 700 рублей. В июле возможна небольшая корректировка цен — на 10–15%, но все равно они останутся выше прошлогодних. Также подорожают и другие ягоды: клубника, малина, смородина — примерно на 20%, так как весенние холода повлияли и на их урожай.

Ранее экономист сообщала, что некоторые продукты в России могут подешеветь в июне.

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