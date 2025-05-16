В Воронежской области ввели режим ЧС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в агропромышленном комплексе (АПК). Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Из указа следует, что режим ЧС был введен на территории всей области из-за ущерба, который был причинен прошедшими заморозками.

Гусев указал, что всем главам муниципальных образований поручено вести постоянный мониторинг складывающейся обстановки. Также им следует передавать информацию в региональное министерство сельского хозяйства и представить в правительство данные о размере ущерба, который был причинен заморозками.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначена первый заместитель министра сельского хозяйства Воронежской области Светлана Петрова.

До этого министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что плохие погодные условия, которые наблюдались в мае, не оказали сильного влияния на урожай в России, в настоящее время все пострадавшие посевы пересеяны. При этом Лут отметила, что черноземные регионы пострадали от непогоды, однако в настоящее время также все удалось пересеять, свободных от посевов площадей не осталось.

Ранее россиян предупредили о подорожании черешни и других ягод из-за весенних морозов.