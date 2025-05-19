Стало известно о плане по спасению сбитого в Подмосковье лосенка

SHOT: в Подмосковье лосенка с переломанными ногами отправят на лечение

Активная позиция жителей Подмосковья привела к оперативному решению вопроса по реабилитации сбитого лосенка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На данный момент неравнодушные жители ждут транспорт для перевозки животного на Лосиный остров, где малышу окажут всю необходимую помощь.

Инцидент произошел возле поселка Княжье Озеро. Неизвестный мужчина столкнулся с животным на дороге. Лося откинуло на обочину. На место инцидента приехали сотрудники ДПС, чтобы зафиксировать факт аварии. При этом ветеринар, который должен был осмотреть лосенка, лишь изучил случившееся со стороны для составления бумаг и уехал.

Спустя некоторое время автомобилист возвращался на место ДТП за слетевшим госномером, однако тоже не помог лосенку. Жители поселка просили местного егеря отправить животное на реабилитацию. При этом, появилась информация о том, что он начал сбор бумаг для отстрела лося.

По данным Telegram-канала «360.ru», сбитому лосенку введут седативный препарат, чтобы отвезти в центр. Ветеринары подчеркнули, что шансы на спасение малыша есть.

Ситуацию взяло на контроль министерство сельского хозяйства Московской области.

Ранее спасение семейства утят в Москве попало на видео.