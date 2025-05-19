На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье мужчина сбил лосенка и оставил умирать с переломанными ногами

SHOT: егерь в Подмосковье грозится застрелить сбитого машиной лосенка

В Подмосковье местные жители пытаются спасти маленького лосенка с переломанными ногами, которого планируют застрелить. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал News.ru.

По данным SHOT, животное сбил автомобилист возле поселка Княжье Озеро. Во время столкновения лося откинуло на обочину. На место инцидента приехали сотрудники ДПС, чтобы зафиксировать факт аварии. При этом ветеринар, который должен был осмотреть лосенка, лишь изучил случившееся со стороны для составления бумаг и уехал.

«Как рассказали нам очевидцы, сбивший лосенка водитель спустя некоторое время вернулся на место ДТП, из-за столкновения с животным у него слетел госномер», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев события, мужчина, который был за рулем авто, ругался, что лосенок должен возместить ему ущерб за ремонт. Неравнодушные жители заявили, что готовы отправить животное на лечение за свой счет, однако не получили разрешение от егеря, поскольку лось — собственность государства. Они добавили, что на данный момент составляются документы на его отстрел.

Журналисты канала отметили, что жители Подмосковья пытаются добиться отмены лицензии, однако государственные службы не реагируют на их просьбы. В публикации подчеркивается, что его еще можно спасти.

Ранее спасение семейства утят в Москве попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами