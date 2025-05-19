В Подмосковье мужчина сбил лосенка и оставил умирать с переломанными ногами

В Подмосковье местные жители пытаются спасти маленького лосенка с переломанными ногами, которого планируют застрелить. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал News.ru.

По данным SHOT, животное сбил автомобилист возле поселка Княжье Озеро. Во время столкновения лося откинуло на обочину. На место инцидента приехали сотрудники ДПС, чтобы зафиксировать факт аварии. При этом ветеринар, который должен был осмотреть лосенка, лишь изучил случившееся со стороны для составления бумаг и уехал.

«Как рассказали нам очевидцы, сбивший лосенка водитель спустя некоторое время вернулся на место ДТП, из-за столкновения с животным у него слетел госномер», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев события, мужчина, который был за рулем авто, ругался, что лосенок должен возместить ему ущерб за ремонт. Неравнодушные жители заявили, что готовы отправить животное на лечение за свой счет, однако не получили разрешение от егеря, поскольку лось — собственность государства. Они добавили, что на данный момент составляются документы на его отстрел.

Журналисты канала отметили, что жители Подмосковья пытаются добиться отмены лицензии, однако государственные службы не реагируют на их просьбы. В публикации подчеркивается, что его еще можно спасти.

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