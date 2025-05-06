Мужчина напал на врача в российской больнице и избил его

В Нижегородской области мужчина избил врача в больнице

В Нижегородской области неизвестный мужчина избил 68-летнего врача в больнице. Об этом сообщает Государственная инспекция труда региона.

Инцидент случился утром 5 мая в Кстовской центральной районной больнице. 68-летний сотрудник медучреждения получил травмы головы и лица в результате нападения. Медики диагностировали повреждения, предварительно отнеся их к категории легких, но не исключили возможный перелом носа.

Окончательная оценка тяжести травм повлияет на порядок расследования. При подтверждении перелома случай будет классифицирован как тяжелый. В настоящее время происшествие взято на особый контроль Государственной инспекцией труда.

До этого пациент, общавшийся с невидимым Владом, напал на врача в новосибирском травмпункте. Мужчина мог находиться под воздействием неустановленных веществ.

Ранее пьяный мужчина угрожал врачам и избил охрану в больнице Владивостока.