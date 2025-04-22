Пациент, общавшийся с невидимым Владом, напал на врача в новосибирском травмпункте

В Новосибирске пациент общался с невидимым Владом и напал на травматолога

В Новосибирске пациент, общавшийся с невидимым другом, напал на травматолога с кулаками. Об этом сообщает агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в травмпункте городской поликлиники №16. Мужчина, доставленный медицинской бригадой с резаными ранами левой руки, во время осмотра внезапно набросился на врача-травматолога.

На место происшествия прибыли сотрудники группы быстрого реагирования, которые задержали агрессора. По словам бойцов, мужчина мог находиться под воздействием неустановленных веществ. Такой вывод они сделали в связи с тем, что пациент бредил вслух и обращался к некому невидимому Владу. Задержанным оказался уроженец города Купино 1994 года рождения.

До этого в Нижегородской области медик во время суточного дежурства подвергся нападению со стороны пациента. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее пьяная дочь больной пенсионерки избила фельдшера скорой помощи в Биробиджане.