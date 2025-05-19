Дачникам рассказали, как защитить садовые растения от тли

С тлей бороться нужно, но только если ее очень много. Если ее полностью искоренить, будет больше проблем, чем пользы. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов.

«Не будет насекомых, которые питаются тлей, потому что на тлю охотников очень много, начиная от всем известной божьей коровки, не говоря уже про ее личинки, и заканчивая мелкими птицами, которые тоже поклевывают тлю. <...> Запомните: если бороться, то без всякого экстремизма, когда уж совсем караул», — подчеркнул эксперт.

По его словам, если тли не очень много, ее можно смыть водой из шланга. Для профилактики также подходят любые разрешенные инсектициды и народные средства, например, мыльный раствор.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что для борьбы с тлей можно использовать хозяйственное мыло. Его необходимо натереть на терке и растворить в литре воды, после чего — опрыскать растения. Помимо этого, можно приобрести зеленое калийное мыло и шампунь для животных от блох и клещей.

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