Дачникам рассказали, какие насекомые угрожают посадкам в Московском регионе

Долгоносики (яблоневые и земляничные цветоеды), которые хорошо перенесли минувшую зиму, могут представлять опасность для дачных культур в Московском регионе, потому что они увеличили свою численность на фоне отсутствия холодов. Об этом «Москве 24» рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

«Они откладывают яйца в бутоны, из которых вылупляются личинки. Те, в свою очередь, выедают содержимое бутона еще до того, как он распустится. Таким образом, из-за высокой численности долгоносиков мы можем потерять около 50% урожая еще до завязей», — сказал он.

По его словам, в этом сезоне также хорошо уродилась тля, которая питается всеми зелеными листьями.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, в свою очередь, отметила, что на фоне более теплой погоды в столичном регионе в последние годы появилась виноградная улитка, которая атакует виноград и другие растения. Кроме того, угрозу представляют белокрылки, которые теперь встречаются не только в теплицах, но и на уличных растениях.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский до этого говорил, что в мае в огороде прежде всего появляется разнообразная тля, которая облепляет растения и питается их соками.

Ранее дачникам рассказали о самых агрессивных растениях на участке.