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Садовод рассказала, как бороться с тлей на даче

Садовод Воронова: хозяйственное мыло поможет бороться с тлей на даче
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Pexels

Для борьбы с тлей на дачном участке можно использовать темное хозяйственное мыло и специальные шампуни от блох. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Если она появится, когда листья уже окрепли и образовались ягоды, то ничего страшного, скорее всего, не произойдет — будет лишь чуть хуже урожай. Но если тля покроет нежные майские листочки, то она высосет из растения все силы», — предупредила эксперт.

В связи с этим она посоветовала регулярно осматривать посадки и сразу же принимать меры, если на них появились насекомые. Так, например, можно натереть хозяйственное мыло на терке и растворить его в литре воды, после чего — опрыскать растения. Помимо этого, можно приобрести зеленое калийное мыло и шампунь для животных от блох и клещей.

При этом Воронова отметила, что народные методы могут не помочь в случае, если тли очень много. По ее словам, тогда лучше применять специальные химические средства.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский до этого говорил, что в мае в огороде прежде всего появляется разнообразная тля, которая облепляет растения и питается их соками. Кроме того, в последний месяц весны активизируются майские жуки, которые питаются зелеными частями растений.

Ранее дачникам рассказали, как защитить деревья от вредителей и болезней.

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