В Праге произошла масштабная утечка газа в центре города

В Праге на улице Ке Карлову произошла масштабная утечка газа. Об этом сообщает местный портал Idnes.cz со ссылкой на представителей пожарных служб.

По данным издания, во время строительных работ был поврежден газопровод.

«Место происшествия и прилегающие улицы перекрыты. По словам очевидцев, ни машины, ни автобусы не проедут. Сотрудники газовой службы измеряют там концентрацию газа», — говорится в материале.

На место инцидента прибыли экстренные службы города, однако они не вмешались в ситуацию для устранения последствий. Специалисты оценивают оперативную обстановку. Сотрудники ждут технической поддержки, чтобы добраться напрямую к трубопроводу и остановить утечку.

До этого в нидерландском Лейдене произошла утечка биогаза. Утечка произошла в четверг, 15 мая, утром на водоочистной станции управления водных ресурсов в Лейдене. Пожарные и спасательные службы призывают жителей района держать окна и двери закрытыми, а также отключить вентиляцию.

Ранее в Узбекистане произошла утечка газа с возгоранием.