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В нидерландском Лейдене произошла утечка биогаза

Omroep West: в нидерландском Лейдене произошла утечка биогаза
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AP

В нидерландском Лейдене произошла утечка биогаза. Об этом сообщает телеканал Omroep West на своем сайте.

Утечка произошла в четверг, 15 мая, утром на водоочистной станции управления водных ресурсов в Лейдене.

Отмечается, что жителей близлежащих домов эвакуируют, в районе перекрыты улицы, движение судов остановлено в виде меры предосторожности.

Пожарные и спасательные службы призывают жителей района держать окна и двери закрытыми, а также отключить вентиляцию.

В феврале сообщалось, что на алюминиевом заводе Nedal в нидерландском Утрехте произошла утечка газообразного водорода. 119 сотрудников завода были эвакуированы и размещены на территории соседнего предприятия. NOS отмечает, что водород нетоксичен, однако взрывоопасен и легко воспламеняется.

Ранее в Узбекистане произошла утечка газа с возгоранием.

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