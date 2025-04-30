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Бастрыкин сообщил о возбуждении около 7 тысяч дел против украинских военных и политиков

Бастрыкин заявил о тысячах уголовных дел против украинского руководства
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что около семи тысяч уголовных дел возбуждено в отношении почти полутора тысяч представителей военного и политического руководства Украины с 2014 года. Его слова передает ТАСС.

По словам Бастрыкина, дела возбуждены по событиям в Донбассе и Новороссии. В числе тех, на кого завели дела, оказались также члены силовых структур и националистических объединений.

«Вынесено 406 обвинительных приговоров в отношении 545 украинских военнослужащих и наемников, которым назначены наказания от 6 до 30 лет, а 62 осужденным назначено пожизненное лишение свободы», – заявил он.

Такие цифры глава СК РФ озвучил на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

До этого зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил создать «Нюрнберг 2.0» и альтернативу МУС.

Ранее Мария Захарова назвала терактом подрыв авто замначальника ГОУ Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ.

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