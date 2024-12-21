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Следователи завершили расследование дела обвиняемых в терроризме украинских пилотов

ТАСС: расследование дела украинских пилотов Шиманского и Морозова завершено
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в военный суд для рассмотрения по существу», — сказал источник.

По данным правоохранителей, Шиманскому и Морозову предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса России. В частности, речь идет о терроризме, нарушении правил международных полетов и незаконном пересечении государственной границы.

Сейчас обвиняемые содержатся в одном из московских СИЗО, отметил источник.

Морозов и Шиманской были задержаны в 2023 году. В рамках следствия они дали показания о планируемых Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

По словам Шиманского, он прибыл на территорию РФ в соответствии с заданием ГУР. Его цель состояла «в передаче компонентов взрывчатых веществ и дронов для террористических действий в России».

Морозов был задержан в Брянской области после крушения самолета. По версии следствия, он управлял легкомоторным воздушным судном типа А-22 с целью совершения противоправных действий на территории России. Обвиняемый пересек границу между Украиной и РФ, и в Клинцовском районе Брянской области столкнулся с высоковольтной линией электропередачи, вынужденно приземлившись.

Ранее в России полковника ВСУ заочно осудили за атаки в Курской и Брянской областях.

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