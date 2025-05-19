На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский учитель толкнул школьника из-за конфликта и попал на видео

В Новороссийске учитель толкнул школьника из-за детского конфликта

В Новороссийске учитель географии толкнул ребенка из-за конфликта школьников и попал на видео. Об этом со ссылкой на городское управление образования сообщает Telegram-канал «ННН».

Инцидент произошел 17 мая в одной из школ города во время конфликта между пятиклассниками. Учитель географии, вмешиваясь в ситуацию, толкнул одного из учащихся. На кадрах с места происшествия видно, как ребенок отлетел в сторону и упал.

Администрация учебного учреждения организовала комиссию для расследования происшествия. Педагог был отстранен от работы на время проверки. По итогам расследования принято решение о его увольнении в соответствии с нормами трудового законодательства.

До этого в российской школе искусств педагог напала на ученицу из-за непредназначенного для нее пирога. Сначала женщина пригрозила детям штрафом и вызовом родителей к директору, а затем несколько раз ударила по открытой коробке с выпечкой, едва не опрокинув ее на пол.

Ранее учитель угрожал школьнику скинуть его с третьего этажа, когда тот случайно облил его водой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами