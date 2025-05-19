Российский учитель толкнул школьника из-за конфликта и попал на видео

В Новороссийске учитель географии толкнул ребенка из-за конфликта школьников и попал на видео. Об этом со ссылкой на городское управление образования сообщает Telegram-канал «ННН».

Инцидент произошел 17 мая в одной из школ города во время конфликта между пятиклассниками. Учитель географии, вмешиваясь в ситуацию, толкнул одного из учащихся. На кадрах с места происшествия видно, как ребенок отлетел в сторону и упал.

Администрация учебного учреждения организовала комиссию для расследования происшествия. Педагог был отстранен от работы на время проверки. По итогам расследования принято решение о его увольнении в соответствии с нормами трудового законодательства.

До этого в российской школе искусств педагог напала на ученицу из-за непредназначенного для нее пирога. Сначала женщина пригрозила детям штрафом и вызовом родителей к директору, а затем несколько раз ударила по открытой коробке с выпечкой, едва не опрокинув ее на пол.

Ранее учитель угрожал школьнику скинуть его с третьего этажа, когда тот случайно облил его водой.