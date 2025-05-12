Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российской школе педагог напала на ученицу из-за непредназначенного для нее пирога

В Нижневартовске учительница музыки напала на школьницу из-за пирога для коллеги

В Нижневартовске учитель музыки напала на школьницу и выбила пирог из ее рук. Видео появилось в Telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

Предварительно, инцидент произошел на прошлой неделе в «Детской школе искусств № 1». Судя по записи, педагог была недовольна тем, что девочки достали еду и зажгли свечи на торте прямо в коридоре. Сначала женщина пригрозила детям штрафом и вызовом родителей к директору, а затем несколько раз ударила по открытой коробке с пирогом, едва не опрокинув его на пол.

«Наши дети шли поздравлять с юбилеем своего любимого заслуженного педагога художественного отделения. Но на пути им повстречался педагог с фортепианного отделения, которого видимо возмутили праздничные свечи, не ей предназначенные. Агрессия и хамство педагога перешли все допустимые границы» — говорят родители учащихся.

По их словам, аналогичные ситуации в образовательном учреждении «стали почти нормой». Авторы публикации попросили губернатора региона навести в школе порядок.

До этого пьяный охранник напал на детей на спортивной площадке в Петербурге. Ночью 10-летний школьник вместе с друзьями пробрался на спортивную площадку около школы на улице Маршала Казакова. Сторож сначала попросил детей уйти, а затем вооружился дубинкой и ударил одного из них по ноге, когда приятели перелезали через забор. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у школьника несколько гематом.

Ранее в Братске педагоги поставили четвероклассницу на колени в классе и лишились работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами