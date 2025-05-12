В российской школе педагог напала на ученицу из-за непредназначенного для нее пирога

В Нижневартовске учитель музыки напала на школьницу и выбила пирог из ее рук. Видео появилось в Telegram-канале «ЧП Нижневартовск».

Предварительно, инцидент произошел на прошлой неделе в «Детской школе искусств № 1». Судя по записи, педагог была недовольна тем, что девочки достали еду и зажгли свечи на торте прямо в коридоре. Сначала женщина пригрозила детям штрафом и вызовом родителей к директору, а затем несколько раз ударила по открытой коробке с пирогом, едва не опрокинув его на пол.

«Наши дети шли поздравлять с юбилеем своего любимого заслуженного педагога художественного отделения. Но на пути им повстречался педагог с фортепианного отделения, которого видимо возмутили праздничные свечи, не ей предназначенные. Агрессия и хамство педагога перешли все допустимые границы» — говорят родители учащихся.

По их словам, аналогичные ситуации в образовательном учреждении «стали почти нормой». Авторы публикации попросили губернатора региона навести в школе порядок.

До этого пьяный охранник напал на детей на спортивной площадке в Петербурге. Ночью 10-летний школьник вместе с друзьями пробрался на спортивную площадку около школы на улице Маршала Казакова. Сторож сначала попросил детей уйти, а затем вооружился дубинкой и ударил одного из них по ноге, когда приятели перелезали через забор. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у школьника несколько гематом.

Ранее в Братске педагоги поставили четвероклассницу на колени в классе и лишились работы.