Учитель угрожал школьнику скинуть его с третьего этажа, когда тот случайно облил его водой

В Китае учитель угрожал непоседливому школьнику сбросить его с третьего этажа

В Китае конфликт между учеником и учителем стал предметом разбирательства правоохранительных органов. Об этом сообщает Molihua.

Инцидент произошел в одной из школ города Руйан провинции Чжэцзян. По предварительной информации, 17 апреля десятилетний ученик четвертого класса случайно обрызгал педагога продленки водой из водного пистолета. Мужчина пришел от этого в ярость: он схватил мальчика, ударил его, а затем выволок в коридор и пригрозил спустить его с третьего этажа через окно.

Камеры наблюдения зафиксировали, как учитель перекидывает школьника через оконную раму и держит его в страхе несколько секунд.

О случившемся родители школьника узнали от ребенка, когда стали выяснять, откуда у сына на шее взялись следы удушения. Учитель поначалу все отрицал, когда родители предъявили ему обвинения. Но эпизод насилия удалось доказать благодаря направленным на окно камерам.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке учительница разнимала дерущихся подростков и попала под горячую руку.