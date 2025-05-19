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В Ростовской области вынесли приговор штурмовику ВСУ, взятому в плен под Константиновкой

В Ростове-на-Дону штурмовика-добровольца ВСУ отправили в колонию на 12 лет
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Shutterstock

В Ростове-на-Дону военный суд лишил свободы на 12 лет стрелка-штурмовика одного из украинских националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ), которого взяли в плен в окрестностях Константиновки в Донецкой народной республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

В ноябре 2023 года фигуранта призвали в ряды украинской армии по мобилизации, а уже в декабре того же года он решил перейти в один из националистических батальонов и в его составе принимал участие в боевых действиях в районе Константиновки, отметили в ведомстве.

В ноябре 2024 года российские военнослужащие взяли штурмовика в плен, при этом он оказывал сопротивление с применением стрелкового вооружения.

По решению суда, первые три года фигурант проведет в тюрьме, а остальные девять лет — в исправительной колонии строгого режима.

В начале апреля четверо солдат ВСУ получили до 16 лет колонии за вторжение в Курскую область. Военных признали виновными по статье о совершении теракта. В октябре они вторглись в Курскую область, где оборудовали огневые позиции. Военные запугивали местных жителей и запрещали им эвакуироваться.

Ранее россиянин написал в чат о намерении вступить в ВСУ и получил штраф.

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