Четверо солдат ВСУ получили до 16 лет колонии за вторжение в Курскую область

Четверо солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили до 16 лет колонии за вторжение в Курскую область. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.

«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех стрелков и разведчика механизированной бригады ВФУ Дениса Калашникова, Сергея Стороженко, Олега Острогляда и Алексея Шульковского», — говорится в сообщении.

Военных признали виновными по статье о совершении теракта. В октябре они вторглись в Курскую область, где оборудовали огневые позиции. Военные запугивали местных жителей и запрещали им эвакуироваться.

Суд выслушал сторону обвинения, принял во внимание все обстоятельства совершенных преступлений и назначил наказание военным от 15 до 16 лет лишения свободы.

Недавно Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил командира реактивно-артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Келембета к пожизненному лишению свободы.

Ранее россиянин написал в чат о намерении вступить в ВСУ и получил штраф.