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Депутат прокомментировал возможный запрет «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри

Депутат Свинцов заявил, что не увидел пропаганды чайлдфри в «Гарри Поттере»
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FilmStills.net/Global Look Press

Сагу о Гарри Поттере вряд ли запретят в России за пропаганду чайлдфри. Об этом заявил заместитель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с «Ридусом».

Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов Минкульта писала, что фильмы о Гарри Поттере и сериал «Игра престолов» могут исчезнуть из российских онлайн-кинотеатров.

В материале говорится, что это связано с отсутствием детей у профессора Минервы Макгонагалл.

«Я не смотрел «Игру престолов», поэтому не могу ничего сказать. Что касается фильмов о Гарри Поттере, то я не увидел там пропаганды чайлдфри. Не думаю, что эту сагу в нашей стране запретят», — сказал Свинцов.

По его словам, информация о потенциальном запрете больше похожа на фейк-ньюс.

Ранее суд запретил россиянке жить с дочерью в Испании из-за пропаганды нетрадиционных ценностей.

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