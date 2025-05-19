Союз пчеловодов заявил о грядущей «катастрофе» из-за пестицидов

В этом году проблемы после зимовки затронули в основном южные регионы страны, а Центральная часть и Север перезимовали «изумительно». На этот счет никаких тревог нет, в отличие от нового законопроекта, который меняет правила оповещения пасечников об обработке полей пестицидами, и грозит настоящей катастрофой, заявил НСН глава Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

До этого отмечалось, что в этом году на производство могут повлиять сокращение на 20–25% поголовья пчел после неудачной зимовки, а также уничтожение растений-медоносов из-за заморозков и снижение рентабельности бизнеса. Однако, эксперт призвал не тревожиться из-за этих сообщений, напомнив, что различного рода катаклизмы происходят каждый год. Но пасечники знают, как нарастить поголовье, поэтому без меда россияне не останутся, заверил он.

Однако это не все проблемы – представителей отрасли больше беспокоят планы ввести оповещение пчеловодов об обработках близлежащих к пасекам полей пестицидами за сутки, отметил Михеев. Для этого рассматриваются поправки в федеральный закон № 490.

«Раньше нас оповещали об обработке за четыре-пять суток, а сейчас пытаются включить пункт об оповещении за 24 часа. Вы представляете, что это такое? Пчеловоды просто не смогут убрать своих пчел с территории. И вот эти 20-25%, которые сегодня озвучены, это ничто по сравнению с той катастрофой, которая может произойти в дальнейшем», — подчеркнул глава Союза пчеловодов.

По его словам, сообщество пчеловодов планирует собраться для решения этого вопроса, а потом рассматривать его будет аграрный комитет.

Напомним, председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин подчеркивал, что главная причина массовой гибели пчел – это обработка полей пестицидами, которые аграрии могут применять бесконтрольно, хотя они губительно сказываются на пчелах и всей окружающей среде. По его словам, для решения проблемы приходится завозить пчел из Узбекистана, хотя южные насекомые к российским условиям адаптируются с трудом и также часто не выживают.

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