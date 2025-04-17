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В Подмосковье двух подростков оштрафовали за ложные минирования

В Подмосковье подростков оштрафовали за сообщения о минировании в 7 регионах
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Подмосковный суд оштрафовал двух подростков за ложные минирования в семи регионах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и области.

По данным ведомства, решение вынес Сергиево-Посадский городской суд.

«Вынесен обвинительный приговор двум гражданам Российской Федерации, 2007 года рождения, совершившим массовые заведомо ложные сообщения об актах терроризма… Им назначено наказание в виде штрафа: одному в размере 40 тысяч рублей, другому – 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Следствие установило, что подростки более 20 раз ложно сообщали о минировании социальных объектов и органов власти Московской, Костромской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Омской областей, а также Краснодарского края.

Было возбуждено уголовное дело по частям 2, 3 статьи 207 УК РФ. Подростки признали свою вину и активно сотрудничали со следствием.

До этого УМВД по Волгоградской области сообщало, что подросток угрожал терактами в ХМАО по указанию анонимного куратора из сети.

Ранее семиклассник угрожал взорвать школу в Нижегородской области.

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