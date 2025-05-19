Суд продлил процедуру банкротства сына Черномырдина

Арбитражный суд Москвы вынес решение о продлении процедуры банкротства в отношении бизнесмена Виталия Черномырдина, который является сыном Виктора Черномырдина, возглавлявшего правительство России в 1990-х годах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд обязал финансового управляющего Александра Цуканова до 28 октября отчитаться о ходе процедуры банкротства. Если расчеты с кредиторами будут завершены, он должен подать ходатайство о завершении реализации имущества должника, приложив копии необходимых документов.

Виталий Черномырдин был признан банкротом в 2018 году. Тогда Арбитражный суд Москвы открыл процесс реализации имущества бизнесмена.

В начале мая Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона Романа Гольдмана процедуру банкротства. В ноябре прошлого года МВД России опубликовало подробности по делу о мошенничестве экс-чиновника. Сотрудники ведомства обработали 1486 заявлений от обманутых вкладчиков, признав каждого из них потерпевшим по делу. Следствие оценивает ущерб, нанесенный действиями Гольдмана, в более чем 2 млрд рублей.

Ранее банкротом признали владела бизнеса Pandora в России.