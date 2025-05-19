На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд продлил процедуру банкротства сына Черномырдина

Суд в Москве продлил процедуру банкротства бизнесмена Виталия Черномырдина
close
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Арбитражный суд Москвы вынес решение о продлении процедуры банкротства в отношении бизнесмена Виталия Черномырдина, который является сыном Виктора Черномырдина, возглавлявшего правительство России в 1990-х годах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд обязал финансового управляющего Александра Цуканова до 28 октября отчитаться о ходе процедуры банкротства. Если расчеты с кредиторами будут завершены, он должен подать ходатайство о завершении реализации имущества должника, приложив копии необходимых документов.

Виталий Черномырдин был признан банкротом в 2018 году. Тогда Арбитражный суд Москвы открыл процесс реализации имущества бизнесмена.

В начале мая Арбитражный суд Красноярского края ввел в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона Романа Гольдмана процедуру банкротства. В ноябре прошлого года МВД России опубликовало подробности по делу о мошенничестве экс-чиновника. Сотрудники ведомства обработали 1486 заявлений от обманутых вкладчиков, признав каждого из них потерпевшим по делу. Следствие оценивает ущерб, нанесенный действиями Гольдмана, в более чем 2 млрд рублей.

Ранее банкротом признали владела бизнеса Pandora в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами