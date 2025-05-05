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Владелец бизнеса Pandora в РФ признан банкротом

Суд в Москве признал банкротом владельца российской части ювелирной сети Pandora
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Below the Sky/Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Москвы признал банкротом акционерное общество «ПанКлуб», которое владеет франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora на территории России, и открыл в компании конкурсное производство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Яков Геттингер из СРО «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» утвержден конкурсным управляющим должника. Его отчет назначили на 1 октября.

Датская Pandora приостановила деловые отношения с Россией из-за событий на Украине в марте 2022 года. Начальную процедуру банкротства суд ввел в компании «ПанКлуб» в октябре 2024 года по заявлению Сбербанка. Тогда в реестр требований кредиторов были включены обязательства фирмы перед банком в размере свыше 4,5 млрд рублей.

В апреле 2025 года прошло собрание кредиторов. Помимо Сбербанка, в нем приняли участие ООО «Управляющая компания «Сити» с голосующими требованиями на сумму более 977 млн рублей и ООО «ТД «Эверест» с требованиями на 188 млн рублей.

Ранее бренд Pandora назвали самым популярным среди россиян в 2024 году.

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