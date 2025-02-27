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Около 80% рейсов в аэропорту Мюнхена отменены из-за забастовки сотрудников

DPA: 80% рейсов в аэропорту Мюнхена отменили из-за митинга работников
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Frank May/picture alliance/Global Look Press

Порядка 80% рейсов в аэропорту Мюнхена, запланированных на 27 и 28 февраля, отменены из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на оператора воздушной гавани FMG.

Агентство пишет, что забастовку инициировал профсоюз сферы услуг Verdi. Сбои также могут быть в работе аэропорта Гамбурга.

Первые сбои в расписании аэропорта в Мюнхене произошли еще накануне, до начала забастовки. В аэропорту подчеркнули, что возможны и дальнейшие отмены рейсов. Всего на 27 и 28 февраля было запланировано примерно 830 рейсов.

Немецкая авиакомпания Lufthansa, в свою очередь, планирует организовать встречу с пассажирами, которых затронули перебои в работе аэропорта, и предложить им бесплатное перебронирование билета или возврат денег.

DPA уточняет, что профсоюз Verdi выступает за повышение заработной платы на 8%, но не менее, чем на €350 в месяц. Еще одно требование -— три дополнительных выходных дня. Однако работодатели пока не озвучили никаких предложений по итогам переговоров. Следующая забастовка, как уточняет агентство, состоится в Потсдаме с 14 по 16 марта.

До этого сообщалось, что в Германии могут сократить 200 тысяч работников.

Ранее рабочие на предприятиях Финляндии вышли на массовую забастовку.

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