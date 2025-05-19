В шести регионах России прогнозируют высокую пожароопасность

Вильфанд предупредил о высокой пожароопасности в Волгоградской области и Сибири

В шести российских регионах в ближайшие дни прогнозируется высокая пожароопасность. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что пожароопасность на территории страны постепенно увеличивается. Это связано с тем, что солнечная энергия в настоящее время такая же, как в третьей декаде июля, а также сходит снег, объяснил он.

Высокая пожароопасность фиксируется в Волгоградской области, а также в Сибири. В Алтайском крае, Томской и Иркутской областях длительное время сохраняется пятый чрезвычайный класс пожароопасности из-за высоких температур и отсутствия существенных осадков. Пятый класс пожароопасности прогнозируется в Бурятии, в Забайкалье — четвертый класс, подчеркнул Вильфанд.

При этом руководитель Гидрометцентра добавил, что больших территорий, где природная пожароопасность существенна, в данный момент нет в связи с температурой ниже нормы.

На фоне масштабных природных пожаров с 7 апреля в лесах Забайкальского края введен региональный режим чрезвычайной ситуации. 14 мая сообщалось, что площадь лесных пожаров в крае увеличилась до 629 тыс. га. Теперь пожар подбирается к женскому монастырю и детскому дому в поселке Атамановка под Читой.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье в зоне крупного пожара оказались тысячи жителей.