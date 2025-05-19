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Мужчина решил помыться в фонтане и привлек внимание чешской полиции

В Чехии полиция остановила мужчину, который мылся в фонтане
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Městská policie Plzeň

В Чехии мужчина мылся в фонтане, пока не вмешалась полиция. Об этом сообщает iDNES.cz.

На прошлой неделе 34-летний мужчина пришел поздним вечером на площадь Республики в Пльзене, разделся и стал мыться в фонтане. В ту ночь температура воздуха достигала лишь 5℃, но горожанина это не остановило. Перед тем, как его заметил патруль полиции, он успел вымыть голову, побрить подмышки и одну ногу.

«В тот момент, когда он намыливал левую ногу, на место прибыл наш патруль и предотвратил дальнейшее загрязнение фонтана», — отметила Яна Пужманова, пресс-секретарь полиции города Пльзень.

Полицейские сделали выговор местному жителю и попросили его впредь не мыться в непредназначенных для этого местах.

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