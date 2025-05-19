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В Госдуме заявили о трагической ситуации на Байкале

Депутат Грешневиков: на Байкале наблюдается трагическая ситуация из-за туристов
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«Байкал Аква»

На Байкале наблюдается тревожная и трагическая ситуация, к которой привели активно использующие пластик туристы. Об этом в разговоре с НСН заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков.

«Год назад был принят в первом чтении закон о запрещении пластика в акватории Байкала, но ко второму чтению закон завис. Правительство это не очень одобряет с подачи местного губернатора. Байкал уже приговорен, так как и рубка сплошная идет, никакие разговоры не помогают», — сказал депутат.

По его словам, пластик является «еще не самой страшной» вещью, что ждет регион.

«Задумки тут очень страшные, идет захват земли и незаконная стройка», — продолжил парламентарий.

Также он заявил, что власти собираются увеличить турпоток, что только усугубит экологическую ситуацию в регионе. Политик отметил, что
инфраструктура не справляется, а строительство дополнительных очистных сооружений не ведется. Вместе с тем он подчеркнул, что рост числа туристов только увеличивает использование пластика.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Инициатива разработана в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В поручении говорится, что проект предусматривает создание федеральных круглогодичных курортов.

Ранее были названы главные экологические проблемы России.

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