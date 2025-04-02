Стала известна судьба вызвавшей гнев жителей Курской области чиновницы

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева, вызвавшая гнев местных жителей, досрочно покинула пост. Об этом сообщила администрация муниципалитета во «ВКонтакте».

В администрации уточнили, что Дегтярева написала заявление об увольнении по собственному желанию, а представительное собрание Кореневского района приняло ее отставку.

«Исполняющим обязанности назначен Жилинков Владимир Михайлович», — сказали в администрации района.

Жители муниципалитета обвиняли чиновницу в том, что она не сумела организовать эвакуацию населения во время вторжения украинских войск на территорию курского приграничья в 2024 году. Куряне собрали подписи за ее отставку, после чего экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов публично объявил об увольнении Дегтяревой. При этом она продолжила числиться руководителем, а новый врио главы региона Александр Хинштейн отказался увольнять чиновницу по требованию жителей, поскольку это «попахивало бы Майданом».

7 декабря Александр Хинштейн провел брифинг, в ходе которого назвал очень непростой текущую ситуацию в регионе. В то же время он выразил надежду, что подразделения Вооруженных сил РФ уже скоро освободят территорию страны от украинских войск.

Ранее стало известно, что на поддержку жителей Курской области выделят еще 16 млрд руб.