На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тегеран и Казань возобновят авиасообщение

Прямые рейсы в Тегеран запустят из Казани
close
Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

Прямые рейсы в Тегеран запустят из Казани в июле, иранская авиакомпания Mahan Air уже запустила продажи билетов по этому маршруту в оба направления. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Согласно сайту перевозчика, первый полет между городами состоится 2 июля. Полеты будут совершаться два раза в неделю по понедельникам и средам, время в пути составит 3 часа 20 минут. В Иране самолеты будут приземляться в аэропорту им. Хомейни. В сообщении уточнили, что иранские самолеты будут летать в Казань до конца октября.

В издании уточнили, что это третья попытка наладить регулярное авиасообщение между столицами Татарстана и Ирана. В предыдущие — рейсы долго не продержались.

14 мая пресс-служба Сбера сообщила, что в аэропорту Минеральных Вод имени Михаила Лермонтова начал работу новый терминал для внутренних рейсов. Председатель правления Сбера Герман Греф отметил, что банк активно инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры России — от строительства высокоскоростной магистрали «МоскваСанкт-Петербург» до создания новых аэропортов. Он добавил, что развитие транспортной сети играет ключевую роль в развитии туризма.

Ранее пассажиров Пулково предупредили об изменениях в правилах аэропорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами