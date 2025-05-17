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Следователи завели дело о теракте после атаки ВСУ на стоянку в Курской области

СК РФ возбудил дело в связи с ранением женщины при атаке ВСУ на Курскую область

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с ранением женщины в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобильную стоянку в Курской области. Об этом сообщил Информационный центр Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, 4 мая 2025 года украинские военнослужащие с помощью дрона сбросили взрывное устройство на автомобильную стоянку в деревне Будище. В результате пострадала местная жительница, в тот момент находившаяся на парковке.

«В ходе допроса пострадавшая рассказала <...>, что, выйдя из машины и направляясь на работу, она увидела над собой два беспилотных летательных аппарата. С одного из них было сброшено взрывное устройство. После взрыва женщину оглушило, она потеряла сознание», — говорится в заявлении.

На этом фоне следователи завели уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. В том числе в рамках расследования специалистам предстоит установить личности бойцов ВСУ, причастных к атаке.

16 мая украинские солдаты с помощью дрона нанесли удар по электрической подстанции в городе Рыльске в Курской области. Из-за их действий расположенный здесь трансформатор получил повреждения, и 78 населенных пунктов в Рыльском районе остались без света. Также отключение электричества зафиксировали в поселках Глушково и Коренево.

Исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что последствия атаки были устранены к утру 17 мая. Сотрудники аварийных служб восстановили электроснабжение во всех обесточенных населенных пунктах.

Ранее военные ВСУ обстреляли больницу в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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