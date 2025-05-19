Россиянам рассказали, каким соком опасно запивать лекарства

Лекарства не стоит запивать грейпфрутовым соком, потому что это может усилить побочные эффекты и оказать негативное воздействие на печень. Об этом Life рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По ее словам, в грейпфруте содержатся фуранокумарины, которые блокируют работу фермента CYP3A4. Последний отвечает за метаболизм (переработку) лекарств.

«Если запивать медикаменты грейпфрутовым соком, они не расщепляются должным образом и накапливаются в крови в повышенных концентрациях. Кроме того, грейпфрутовый сок может влиять на особые транспортные белки кишечника, которые регулируют всасывание лекарств. В результате в кровь поступает больше активного вещества, чем предполагалось при назначении лекарства», — сказала Кашух.

Врач уточнила, что это может стать причиной негативных последствий. Так, например, при приеме лекарств от гипертонии в сочетании с соком у человека может резко снизиться артериальное давление, что грозит головокружением и обмороком.

Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что лекарственные средства не стоит запивать горячей водой, потому что она может изменить скорость их всасывания. Она отметила, что в этом случае лекарство не подействует так, как должно было.

Ранее сообщалось, что меньше трети россиян покупают лекарства по советам врачей.