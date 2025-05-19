Меньше трети россиян покупают лекарства по советам врачей

В выборе лекарственных препаратов треть россиян доверяет в первую очередь своему опыту. Еще 28% клиентов аптек обязательно прислушиваются к советам врачей, тогда как 15% обращаются за консультацией к фармацевтам. И только 5% россиян безоговорочно доверяют рекламе лекарственных препаратов, такие данные следуют из результатов опроса фармацевтической компании «Медисорб».

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Свыше половины россиян (58%) отмечают, что у них есть домашняя аптечка. Чаще всего в нее входят противовирусные препараты (64%), лекарства от воспалений (45%), для лечения сердца и сосудов (40%), БАДы (30%), а также антигистаминные препараты (29%). Реже всего, согласно опросу, у россиян в аптечке можно найти лекарства для лечения неврологических заболеваний — такой вариант ответа выбирал каждый десятый.

Интересно, что те россияне, которые собирают домашнюю аптечку, чаще всего проводят ее ревизию и обновление раз в полгода — такой вариант ответа выбрали 43% респондентов. Еще 41% отмечают, что пополняют и проверяют ее только в случае, если заболевают они сами или их близкие. Похожая ситуация наблюдается и у 42% респондентов, которые не видят смысла в хранении домашней аптечки. Почти каждый второй из них (45%) думает о покупке лекарств только при появлении болезни, а треть (34%) покупает базовые препараты приблизительно раз в полгода и реже.

Абсолютное большинство россиян (74%) чаще всего обращаются в офлайн-аптеки. Среди преимуществ офлайн-покупок опрошенные выделяют наличие аптек вблизи дома или работы (55%), возможность воспользоваться квалифицированной помощью профессиональных провизоров (41%). Почти половина (49%) офлайн-покупателей ценят аптеки за возможность купить нужный препарат из наличия — «здесь и сейчас».

«Треть опрошенных россиян говорит о потребности в персональном консультанте перед покупкой лекарств. Чаще всего у покупателей возникают вопросы о правилах приема лекарств (35%) и о побочных эффектах (35%), еще четверть волнуют вопросы, связанные с аллергией, — отмечает Наталья Воронцова, директор по продажам и маркетингу «Медисорб». — Результаты исследования подчеркивают неизменно важную роль фармацевтов и провизоров как надежных консультантов и экспертов для покупателей аптечных сетей. Роль, с которой не всегда эффективно справляется онлайн-формат продаж».

Интересно, что если россиянам предложить новый или малознакомый препарат взамен привычного, то лишь 36% согласятся купить его при отсутствии привычного лекарства, а каждый пятый ни за что не откажется от проверенного средства. При этом 31% россиян готовы проверить новинку в случае, если препарат стоит дешевле привычного.

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