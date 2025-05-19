Япония назвала важным предстоящий разговор Трампа и Путина

Япония считает важным предстоящий телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси, передает ТАСС.

«С точки зрения ситуации на Украине диалог между США и Россией, включая этот разговор, имеют очень большую важность», — сказал он.

Хаяси отметил, что власти Японии внимательно следят за ситуацией.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом состоится. Таким образом он прокомментировал заявление Трампа о планах созвониться с Путиным 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговых вопросов.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.