Экс-замминистра транспорта Чалику продлили домашний арест

Суд по ходатайству следствия продлил на два месяца срок домашнего ареста бывшему замминистра транспорта Игорю Чалику, который проходит подозреваемым по делу о растрате бюджетных средств. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Дорогомиловский районный суд Москвы.

Срок домашнего ареста подозреваемого до 24 июля.

О задержании Чалика стало известно 26 февраля. По версии следствия, в 2024 году экс-замминистра, занимая должность временно исполняющего обязанности главы Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации, несколько раз назначал себе премии и дополнительные выплаты.

Всего с апреля по сентябрь он присвоил себе около 4,2 млн рублей, причинив крупный материальный ущерб ГосНИИ ГА. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В мае суд арестовал недвижимость бывшего заместителя министра транспорта, включая квартиры на улице Серафимовича в центре Москвы площадью более 120 кв. м и площадью 73,4 кв. м в Химках на Ленинском проспекте.

Ранее московский суд продлил арест на имущество и средства бывшего мэра Сочи.