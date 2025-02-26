В Москве задержали экс-замминистра транспорта

В Москве задержали бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в силовых структурах.

«По этому делу 25 февраля в Москве прошли масштабные обыски: по месту жительства Игоря Чалика, в ГосНИИ ГА, Росавиации и Минтрансе», — говорится в сообщении.

По информации источника, Чалика задержали в его квартире, которая расположена напротив Кремля на Софийской набережной, после чего экс-замминистра привезли в юго-западный следственный отдел. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

По версии следствия, в прошлом году, когда Игорь Чалик занимал должность врио главы ГосНИИ ГА, он назначал себе премии в размере 740 тыс. рублей, при этом вписывал себя в списки премированных и поощренных сотрудников. Также в июле Чалик назначил себе дополнительную выплату в размере 1,2 млн рублей. Всего с апреля по сентябрь бывший заместитель министра присвоил себе около 4,2 млн рублей, причинив крупный материальный ущерб ГосНИИ ГА. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, уточнил источник «Ведомостей» в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит ходатайство Михаила Ефремова об УДО.