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Повару из Германии вручили паспорт России после обращения к Путину

Повар из ФРГ Житников получил российское гражданство после обращения к Путину
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МВД России/14.мвд.рф

Сотрудники полиции вручили паспорт России Максиму Житникову из Германии после его обращения к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк в Telegram-канале.

Церемония приведения к присяге и получения гражданства РФ состоялась в УМВД России по Владимирской области.

Волк рассказала, что Житников вместе с женой и детьми переехал во Владимирскую область из Эссена. Его жена является гражданкой России. Семья приняла решение перебраться в Россию «из-за несогласия с пропагандируемыми в Европе ценностями».

В апреле этого года Житников в ходе расширенного заседания президиума Государственного совета России обратился к Путину с просьбой предоставить ему гражданство. Вопрос был поставлен на контроль руководством ГУВМ МВД РФ.

Мужчину пригласили в УМВД РФ по Владимирской области, где он подал заявление и другие документы. После необходимых проверок паспорт для него был оформлен, рассказала Волк.

Начальник управления по вопросам миграции регионального УМВД России Олег Шурыгин вручил мужчине паспорт, поздравил с важным днем в его жизни и выразил уверенность, что он будет достойным гражданином России. Подробнее об истории Житникова — в материале «Газеты.Ru».

Ранее немецкая антифашистка Лиана Килинч получила гражданство России.

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