«Никто меня не поймет, кроме вас». Немец попросил у Путина российский паспорт

МВД России приняло тысячное заявление на временное проживание от иностранца, выразившего поддержку традиционным ценностям. Им оказался гражданин Чехии, выбравший Петербург своим новым домом. Также МВД сообщило, что окажет содействие гражданину Германии Максиму Житникову, который попросил у президента помощь в получении российского гражданства.

МВД России принято 1000-е заявление о выдаче разрешения на временное проживание от иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

«Тысячным желающим получить разрешение на временное проживание стал гражданин Чехии, который выбрал своим новым домом город Санкт-Петербург», — написала она.

На немецком с президентом

Сегодня на расширенном заседании Госсовета к президенту России обратился гражданин ФРГ Максим Житников, который попросил главу государства посодействовать в получении им российского гражданства. Диалог между ними шел на немецком языке.

Житников рассказал, что его жена — россиянка, они переехали из Германии в поселок Доброград Владимирской области из-за детей, поскольку в Германии пропагандируют «нетрадиционные ценности».

«Мы хотим, чтобы наши дети имели возможность сами сделать правильный выбор. Это должно быть их самостоятельное, осознанное решение. Поэтому, когда встал вопрос, куда ехать, убегать, то моя жена сказала: «Мы поедем в Россию, домой». Вот мы и приехали в Россию», — сказал Житников.

Он обратился к президенту России с просьбой помочь с оформлением российского гражданства.

«Мне бы хотелось это сделать, но у меня есть проблемы с документами. И я подумал, что если вежливо попрошу вас, вы мне поможете. Кроме вас здесь никто, вероятно, меня не понимает, но я хотел бы отказаться от своего немецкого гражданства и получить российское», — сказал Житников.

Выслушав его, Владимир Путин также на немецком ответил: «Мы останемся на связи и решим этот вопрос».

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Где теперь живет Житников

Доброград, где поселился Максим Житников — поселок городского типа в Ковровском районе Владимирской области, в 250 километрах от Москвы и 60 километрах от Владимира. Поселок основан в 2012 году по инициативе основателя компании Askona Life Group Владимира Седова. (Askona – крупный производитель ортопедических матрацев и товаров для сна, основное производство расположено в Коврове).

Как сообщал Forbes, Седов обещает вложить в город 73,5 млрд рублей. Согласно генплану поселения, свой окончательный вид Доброград приобретет к 2039 году после постройки 1,5 млн квадратных метров жилья и около 1 млн кв. м коммерческой недвижимости. Предполагается, что к этому времени население достигнет 50 тысяч человек. В окрестностях поселка создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Доброград-1».

Почему иностранцы выбирают Россию

В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение временного проживания в России для иностранцев, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. Речь идет о тех, кто покинул свою страну из-за несогласия с навязываемой там неолиберальной повесткой — в документе она названа деструктивной и противоречащей российским культурным и моральным ориентирам.

Перечень таких государств утверждается правительством России по представлению Министерства иностранных дел. Соискателям не потребуются документы, подтверждающие владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ. В списке 47 стран, включая государства Евросоюза, а также Великобританию, Украину, Новую Зеландию, Японию, Австралию и т.д.