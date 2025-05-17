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Суд запретил россиянке жить с дочерью в Испании из-за пропаганды нетрадиционных ценностей

Суд запретил россиянке жить с ребенком в недружественной Испании по просьбе отца
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Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Российский суд запретил женщине жить с дочерью в Испании после развода из-за «пропаганды нетрадиционных ценностей», сообщает «Консорциум женских неправительственных объединений».

Анна и Борис познакомились в 2012 году, поженились в 2014-м, а в 2016-м у них родилась дочь. После рождения ребенка отношения между супругами ухудшились, так как муж стал применять к жене насилие. Он «унижал, обесценивал все, что я говорила, постоянно требовал сексуальных отношений и злился, если мое лицо казалось ему недостаточно радостным», вспоминает Анна. Полиция не реагировала на ее заявления, но женщина не могла уйти от мужа, так как была от него финансово зависима.

Весной 2022 года Анна переехала в Испанию с целью получения образования и взяла с собой дочь. Девочка успешно адаптировалась, училась в школе с изучением испанского языка и завела друзей. Борис дал разрешение на проживание дочери с матерью в Испании, но после того, как в 2023 году Анна отправила ребенка к нему на каникулы в Санкт-Петербург, изменил свое решение. Мужчина ограничил общение Анны с дочерью и подал несколько исков, пытаясь лишить ее родительских прав.

Борису удалось доказать, что в испанской школе девочка подвергается влиянию «нетрадиционных ценностей», что может негативно сказаться на воспитании ребенка. Органы опеки и уполномоченный по правам ребенка поддержали позицию отца, сославшись на несоответствие испанской образовательной программы «семейным ценностям РФ», а также статус Испании как «недружественной страны». В итоге Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал соглашение о проживании дочери с матерью в Испании недействительным. Апелляционный суд оставил это решение в силе.

Ранее фильмы с пропагандой чайлдфри запретили к показу в российских кинотеатрах.

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