Связанная с ЛГБТ эстонская организация признана нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России эстонской организации Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity, которая поддерживает ЛГБТ-сообщество («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, участники организации занимаются пропагандой антироссийских взглядов и организацией мероприятий, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики РФ в сфере здравоохранения, а также «навязывают западную идеологию», противоречащую российским традиционным ценностям.

«Организация публикует информацию в защиту прав участников ЛГБТ-движения, осуждая решение Верховного Суда РФ о признании ЛГТБ-движения экстремистской организацией, не поддерживает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола», — отмечается в сообщении.

Организация была зарегистрирована в Эстонии в 2013 году. Ее деятельность направлена на русскоязычное население Восточной Европы и Центральной Азии. Она включает в себя 97 юридических и физических лиц из более 20 государств мира.

В начале мая Генпрокуратура РФ признала нежелательным чешский «Фонд 19/29», который занимался поддержкой расследовательской журналистики. В ведомстве заявили, что прописанная в уставе организации защита прав журналистов «ограничивается обслуживанием интересов западных спецслужб и еврократов». По информации ведомства, фонд участвует в реализации антироссийских программ и проектов, координирует деятельность иноагентов и поддерживает авторов, которые дискредитируют российское руководство.

Ранее в России признали нежелательным американский фонд поддержки малых этносов.