В России признали нежелательным американский фонд поддержки малых этносов

Американскую неправительственную организацию (НПО) International Indigenous Fund for Development and Solidarity Batani внесли в список нежелательных в России неправительственных организаций. Ее деятельность Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там обратили внимание, что организация была создана в 2018 году для работы по защите прав коренных народов, их развитию и интеграции в мировое сообщество, а также продвижению традиционных ценностей.

«Фактическая же деятельность ее участников направлена на поддержку и подготовку к антироссийским выступлениям на международных мероприятиях, в том числе проводимых под эгидой ООН», — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что на сайте организации регулярно размещаются материалы о якобы нарушении свободы малых этносов в России, в том числе в контексте специальной военной операции (СВО).

В начале мая Генпрокуратура РФ признала нежелательным чешский «Фонд 19/29», который занимался поддержкой расследовательской журналистики. В ГП заявили, что прописанная в уставе организации защита прав журналистов «ограничивается обслуживанием интересов западных спецслужб и еврократов». По информации ведомства, фонд участвует в реализации антироссийских программ и проектов, координирует деятельность иноагентов и поддерживает авторов, которые дискредитируют российское руководство.

Ранее итальянскую НПО, созданную эмигрантами из РФ, признали нежелательной в России.