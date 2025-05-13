Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России признали нежелательным американский фонд поддержки малых этносов

Генпрокуратура России признала нежелательным фонд поддержки малых этносов из США
close
Мария Девахина/РИА Новости

Американскую неправительственную организацию (НПО) International Indigenous Fund for Development and Solidarity Batani внесли в список нежелательных в России неправительственных организаций. Ее деятельность Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там обратили внимание, что организация была создана в 2018 году для работы по защите прав коренных народов, их развитию и интеграции в мировое сообщество, а также продвижению традиционных ценностей.

«Фактическая же деятельность ее участников направлена на поддержку и подготовку к антироссийским выступлениям на международных мероприятиях, в том числе проводимых под эгидой ООН», — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что на сайте организации регулярно размещаются материалы о якобы нарушении свободы малых этносов в России, в том числе в контексте специальной военной операции (СВО).

В начале мая Генпрокуратура РФ признала нежелательным чешский «Фонд 19/29», который занимался поддержкой расследовательской журналистики. В ГП заявили, что прописанная в уставе организации защита прав журналистов «ограничивается обслуживанием интересов западных спецслужб и еврократов». По информации ведомства, фонд участвует в реализации антироссийских программ и проектов, координирует деятельность иноагентов и поддерживает авторов, которые дискредитируют российское руководство.

Ранее итальянскую НПО, созданную эмигрантами из РФ, признали нежелательной в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами