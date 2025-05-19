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В Улан-Удэ местный житель украл Евангелие из храма и попал на видео

В Улан-Удэ задержали мужчину за кражу Евангелия из храма

В Улан-Удэ полицейские задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в краже религиозной книги из местного храма. Об этом сообщили в полиции Железнодорожного района города.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 16 мая и попал на видео. Мужчина похитил Евангелие, воспользовавшись моментом, когда находился в зале храма. На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа.

Личность подозреваемого удалось установить по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый местный житель, неоднократно привлекавшийся за имущественные преступления. Как выяснилось, он не раз бывал в этом храме, в том числе приходил на благотворительные обеды.

Задержанный признал свою вину. По его словам, он взял книгу себе. Полицейские нашли похищенное Евангелие.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он пока находится под подпиской о невыезде.

В начале мая в Краснодаре немолодой вор разбил окно в церковной лавке и похитил три цепочки. Общий ущерб составил 50 тысяч рублей. В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Пушкине мужчина украл пожертвования из храма и пропил их.

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