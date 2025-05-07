В Краснодаре вор разбил окно в церковной лавке и похитил три цепочки

Житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела за ограбление церковной лавки, злоумышленник украл три серебряные цепочки и деньги. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении церковной лавки одного из городских храмов. Злоумышленник разбил окно и проник в торговую точку на территории церкви. Добычей грабителя стали три серебряные цепочки и деньги.

Общий ущерб составил 50 тысяч рублей. В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Московской области задержали мужчину по подозрению в краже из храма Николая Чудотворца в селе Подъячево. Злоумышленник подошел к иконе и открыл киот. Затем он незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные украшения и скрылся. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. В ходе обыска сотрудники МВД изъяли у мужчины часть украденного. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Пушкине мужчина украл пожертвования из храма и пропил их.