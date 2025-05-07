Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре вор разбил окно в церковной лавке и похитил три цепочки

В Краснодаре задержали мужчину, ограбившего церковную лавку
close
ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела за ограбление церковной лавки, злоумышленник украл три серебряные цепочки и деньги. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении церковной лавки одного из городских храмов. Злоумышленник разбил окно и проник в торговую точку на территории церкви. Добычей грабителя стали три серебряные цепочки и деньги.

Общий ущерб составил 50 тысяч рублей. В отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Московской области задержали мужчину по подозрению в краже из храма Николая Чудотворца в селе Подъячево. Злоумышленник подошел к иконе и открыл киот. Затем он незаметно забрал пожертвованные прихожанами ювелирные украшения и скрылся. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. В ходе обыска сотрудники МВД изъяли у мужчины часть украденного. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Пушкине мужчина украл пожертвования из храма и пропил их.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами